Τη διατήρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης στην κλίμακα «AA» από την ICAP CRIF Ratings ανακοίνωσε η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., μετά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας στις 17 Ιουνίου 2026.

Η συγκεκριμένη διαβάθμιση κατατάσσει την BriQ Properties σε κατηγορία πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου και, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ICAP CRIF Ratings, αποδίδεται σε επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και ισχυρή δυνατότητα κάλυψης των χρηματοοικονομικών τους υποχρεώσεων, ακόμη και υπό δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η διατήρηση της βαθμίδας αντανακλά, μεταξύ άλλων:

- την ικανοποιητική κεφαλαιακή δομή σε συνδυασμό με τη διατήρηση του Net LTV σε επίπεδα χαμηλού πιστωτικού κινδύνου (<50%) και την άμεση πρόσβαση στις αγορές για άντληση ρευστότητας, όποτε κριθεί απαραίτητη

- την ικανοποιητική ποιότητα των ακινήτων υπό διαχείριση, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 280 εκατ. ευρώ και το υψηλό ποσοστό πληρότητας (99,4%). Θετικά αξιολογούνται η σημαντική ποιότητα και περιουσιακή βάση των εκμισθωτών καθώς και το έμπειρο management

- τις περιορισμένες υποχρεώσεις προς αποπληρωμή εντός των επόμενων 12μηνών, γεγονός που βελτιώνει το πιστωτικό προφίλ και τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές στην υπό εξέταση τριετία.

Η διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης «AA» επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ICAP CRIF, τη σταθερή χρηματοοικονομική θέση της BriQ Properties, την ποιότητα του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.



Πηγή: skai.gr

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