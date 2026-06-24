Οι 5 καλύτερες παραλίες της Χαλκιδικής

Του Νικόλα Μπάρδη

Γαλαζοπράσινα νερά, πεύκα που φτάνουν μέχρι το κύμα, χρυσές αμμουδιές και μοναδικά ηλιοβασιλέματα είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία που κάνουν τη Χαλκιδική ακαταμάχητη. Οι Θεσσαλονικείς και εν γένει οι Βορειοελλαδίτες την τιμούν κάθε Καλοκαίρι, και βρίσκουν εκεί ένα δροσερό καταφύγιο τις δύσκολες μέρες του καύσωνα.

Όμως, εκτός από τον εγχώριο τουρισμό, πολλοί ξένοι τουρίστες από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Ρωσία έχουν βρει στη Χαλκιδική έναν επίγειο παράδεισο, που δεν τον αλλάζουν με κανένα άλλο μέρος πάνω στη Γη! Γι’ αυτό και κάθε χρόνο επιστρέφουν εκεί, για να απολαύσουν τα κρυστάλλινα νερά, τα φρέσκα θαλασσινά και την ελληνική φιλοξενία.

Εμείς βρήκαμε και σας παρουσιάζουμε εν συνεχεία τις πέντε καλύτερες παραλίες της περιοχής. Φυσικά, η Χαλκιδική έχει άπειρες και πανέμορφες ακρογιαλιές που δεν αναφέρουμε εδώ, και σίγουρα θα βρείτε την τέλεια για εσάς. Φορέστε, λοιπόν, τα μαγιό σας και ετοιμαστείτε για ατελείωτες βουτιές!

1. Καβουρότρυπες

Το οδοιπορικό μας ξεκινά από τις δημοφιλείς Καβουρότρυπες. Για πολλούς αποτελεί την πιο όμορφη παραλία της Βόρειας Ελλάδας, και βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την Σάρτη της Σιθωνίας. Τα κρυστάλλινα νερά με το διαυγές μπλε χρώμα, οι ιδιόμορφοι, λευκοί πετρώδεις σχηματισμοί και οι μικρές σπηλιές που μοιάζουν με τρύπες, δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλον πλανήτη. Κολυμπώντας εκεί θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε κάποια πισίνα, χωρίς υπερβολή, ενώ οι βράχοι που προεξέχουν στα βαθιά είναι κατάλληλοι για μοναδικές βουτιές.

2. Βουρβουρού

Κι αν έχουν γραφτεί άρθρα και αφιερώματα γι’ αυτήν την παραλία. Η Βουρβουρού βρίσκεται εξίσου στη Σιθωνία της Χαλκιδικής και «κοιτάει» προς το Άγιο Όρος, ενώ είναι αναμφίβολα μία από τις πιο γνωστές και πολυφωτογραφημένες παραλίες της περιοχής. Έχει άμμο και καταγάλανα νερά, ενώ τα πεύκα την πλαισιώνουν με τον πιο όμορφο τρόπο. Από εκεί μπορείτε να πάρετε καραβάκι και να περάσετε απέναντι στο έρημο νησί του Διάπορου.

3. Αμμουλιανή

Πρόκειται για το μοναδικό κατοικήσιμο νησί της Χαλκιδικής, που συνδέεται με καραβάκι με την Τρυπητή που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Η Αμμουλιανή έχει πανέμορφες και ήσυχες παραλίες, και μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας μακριά από τα θορυβώδη beach bars και τα αδιάκριτα βλέμματα του κόσμου. Αν βρεθείτε εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μία στάση και στην παραλία Καραγάτσια, στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, που είναι κυριολεκτικά ένας μικρός παράδεισος κρυμμένος μέσα στο πράσινο.

4. Κριαρίτσι

Λίγο κάτω από την Συκιά κοντά στη μύτη της χερσονήσου, βρίσκεται μία από τις πιο ξακουστές και αγαπημένες τοποθεσίες όσων αποζητούν ησυχία, αλλά και ένα μέρος για να περάσουν το βράδυ τους σε ελεύθερο κάμπινγκ. Με θέα το επιβλητικό Όρος Άθως αλλά και το ανοιχτό Αιγαίο το Κριαρίτσι είναι η ιδανική επιλογή για χαλάρωση και digital detox! Λίγα πιο δίπλα βρίσκεται και η παραλία Τηγάνια, με το εμβληματικό beach bar πάνω στον βράχο, όπου θα ζήσετε μοναδικές καλοκαιρινές στιγμές.

5. Ποσείδι

Από αυτήν τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά και το Ποσείδι. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κασσάνδρας, σε μικρή απόσταση με αυτοκίνητο από το ομώνυμο χωριό, και είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εντυπωσιακή αμμόγλωσσα που προεξέχει μέσα στη θάλασσα. Τα τιρκουάζ νερά, το άγριο φυσικό τοπίο και το μαγικό ηλιοβασίλεμα το καθιστούν μία σίγουρη επιλογή για καλοκαιρινή εξόρμηση, ενώ αποτελεί και ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέρος για τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης, λόγω της φοιτητικής κατασκήνωσης του ΑΠΘ που βρίσκεται εκεί.



Πηγή: skai.gr

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