Το Πακιστάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

«Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, υποθέτω την Τρίτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντραμπι, σε δημοσιογράφους στο Ισλαμαμπάντ, προσθέτοντας ότι η επόμενη Δευτέρα ή η Τετάρτη ήταν επίσης πιθανές ημερομηνίες έναρξης, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία των συζητήσεων.

«Διακήρυξη ήττας των ΗΠΑ το μνημόνιο κατανόησης»

Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου είναι «διακήρυξη ήττας της Αμερικής», υποστήριξε στο μεταξύ ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

«Η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά μάλλον αποτέλεσμα της αντίστασης και της εξουσίας του γενναίου ιρανικού έθνους»,είπε ο Γκαλιμπάφ σε συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Γι' αυτό, το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ έγινε διακήρυξη ήττας της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλιστεί από τις χώρες της περιοχής.

Επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και την κατοχή του νότιου Λιβάνου.

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει τους φίλους και στρατηγικούς εταίρους μας στις πιο δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες... Η κατάπαυση του πυρός και ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντικά για εμάς», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.