Πλήθος κροτίδων και φωτοβολίδων εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε οικία στη Σαλαμίνα στο πλαίσιο της ειδικής δράσης με την ονομασία «Spark–Down». Από την επιχείρηση συνελήφθησαν ένας 69χρονος και μια 70χρονη που διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κροτίδων και καθώς και 3 άτομα που μόλις τις είχαν προμηθευτεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

Στο πλαίσιο ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κροτίδων και φωτοβολίδων.

Αρχικά, μεσημβρινές ώρες της 10-4-2026, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. έκριναν ύποπτο όχημα με 3 επιβαίνοντες στο νησί της Σαλαμίνας και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 206 κροτίδες και 2 πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων μαζί με μεταλλικά καψύλλια, τα οποία μόλις είχαν αγοράσει οι 3 επιβαίνοντες και οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.

Εκεί, μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δύο πωλητές των κροτίδων και άμεσα διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους όπου εντοπίστηκαν:

1.159 κροτίδες,

700 φωτοβολίδες,

100 βεγγαλικά,

5 πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων,

11.800 μεταλλικά καψύλλια,

τα χρηματικά ποσά των -9.232- ευρώ και των -149.000- λεκ Αλβανίας και καταγραφικό.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο πωλητές, 69χρονος ημεδαπός και 70χρονη αλλοδαπή, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εμπορία και διάθεση κροτίδων και φωτοβολίδων στο νησί της Σαλαμίνας, τα οποία αποθήκευαν εντός της οικίας τους.

Μάλιστα, μέρος των κατασχεθέντων κροτίδων εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων και συστηματικών παρεμβάσεων, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.