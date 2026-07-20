Η Ryanair έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες ότι τα αεροσκάφη της είναι ασφαλή, αφού ένας επιβάτης σώθηκε την τελευταία στιγμή από το να ρουφηχτεί έξω από ένα παράθυρο κατά τη διάρκεια της πτήσης, και δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την οικογένειά του.

Αυτόν τον μήνα, ο Ljubisa Karović ρουφήχτηκε έξω με το κεφάλι, όταν μια βλάβη στον κινητήρα είχε ως αποτέλεσμα κομμάτια του να σπάσουν ένα ακρυλικό παράθυρο, κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, κοντά στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η σύζυγός του, Svetlana Grković, έσωσε τον 61χρονο από το να πέσει έξω από το αεροσκάφος κρατώντας τον από τα πόδια, και κατάφερε να τον τραβήξει ξανά μέσα με τη βοήθεια δύο άλλων επιβατών.

«Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας βρίσκεται σε ενεργή επαφή με την οικογένεια από τη στιγμή του συμβάντος», δήλωσε ο Neil Sorahan, γενικός οικονομικός διευθυντής του ομίλου Ryanair. «Το πλήρωμά μας έκανε εξαιρετική δουλειά και επέστρεψε το αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη. Όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος. Ήταν μια σπουδαία δουλειά από το πλήρωμα καμπίνας και τους πιλότους».

Ο Sorahan δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να συζητηθεί το αν η Ryanair θα πρέπει να αποζημιώσει το ζευγάρι, ενώ η αεροπορική εταιρεία αναμένει το αποτέλεσμα της έρευνας για το περιστατικό.

Την περασμένη εβδομάδα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) δήλωσε ότι θα ηγηθεί της έρευνας για το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε σε ένα Boeing 737 που διαχειρίζεται η Malta Air, θυγατρική της Ryanair.

«Χαιρετίζουμε τον ορισμό του NTSB», δήλωσε ο Sorahan. «Πρόκειται να διεξαγάγουν μια πλήρη, ανεξάρτητη έρευνα. Συμμετέχουμε πλήρως. Έχουμε ανθρώπους στο πεδίο που εμπλέκονται ενεργά στην παροχή βοήθειας».

Τα σχόλιά του είναι τα πρώτα από πλευράς Ryanair για το περιστατικό, πέρα από μια σύντομη δήλωση που εκδόθηκε αμέσως μετά το συμβάν.

Ο Sorahan δήλωσε ότι οι κρατήσεις παραμένουν «πολύ ισχυρές» ενόψει της κορύφωσης της καλοκαιρινής περιόδου, παρά την εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι οι ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την ασφάλεια του στόλου της Ryanair.

Ανέφερε ότι ούτε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ούτε ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), που ρυθμίζουν την πολιτική αεροπορία στις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα, έχουν ζητήσει από τη Ryanair να προβεί σε λειτουργικές αλλαγές.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ασφάλεια και στις πέντε αεροπορικές εταιρείες μας, οι οποίες λειτουργούν με τα υψηλότερα πρότυπα των ευρωπαϊκών κανονισμών αεροπορίας», δήλωσε ο Sorahan. «Έχουμε έναν σχετικά νεαρό στόλο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την ασφάλεια και τη συντήρηση εντός του ομίλου της Ryanair.

Έχουν πραγματοποιηθεί κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια πτήσεις με αυτά τα αεροσκάφη [Boeing 737] παγκοσμίως από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν. Είναι πιθανώς τα ασφαλέστερα αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ, συντηρούνται σε εξαιρετικό βαθμό και διαθέτουμε πολύ καλά εκπαιδευμένο πλήρωμα».

Ο Sorahan επέκρινε επίσης το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ (EES), το οποίο απαιτεί από τους πολίτες εκτός ΕΕ να καταχωρίζουν αποτυπώματα και μια φωτογραφία κατά την άφιξή τους. Το EES έχει σχεδόν τριπλασιάσει τον χρόνο που χρειάζονται οι ταξιδιώτες για να περάσουν από τον έλεγχο διαβατηρίων σε μερικά από τα πιο δημοφιλή αεροδρόμια της Ευρώπης.

«Ο κόσμος αρχίζει να ταξιδεύει σε μεγαλύτερους αριθμούς [ενόψει του καλοκαιριού] και θα πρέπει να φτάνει νωρίς στα αεροδρόμια και να αναμένει καθυστερήσεις», δήλωσε ο Sorahan. «Το [EES] εφαρμόστηκε με κακό τρόπο και αποτελεί άλλη μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι βρετανικές οικογένειες αυτό το καλοκαίρι».

Πηγή: skai.gr

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