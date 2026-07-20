Σοβαρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. στα Χανιά - Οκτώ τραυματίες, οι τέσσερις νοσηλεύονται

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με συνολικά οκτώ τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην παλιά εθνική οδό Χανίων - Κισσάμου, στο ύψος του Καλαμακίου, όταν δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία ανήκαν σε δύο διαφορετικές οικογένειες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης κινητοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο και να μεταφέρουν όλους τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μετά την ολοκλήρωση του ιατρικού ελέγχου, τέσσερις από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα που να προκαλούν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τρεις νοσηλεύονται στη Θωρακοχειρουργική Κλινική, ενώ ένας ακόμη στη Β΄ Χειρουργική Κλινική.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, δύο από τους νοσηλευόμενους είναι περίπου 30 ετών, ενώ οι άλλοι δύο είναι περίπου 50 ετών.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο οχημάτων.



Πηγή: skai.gr

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