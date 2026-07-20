Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, Βουλγαρικής καταγωγής από δύσβατο σημείο στην περιοχή Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη, μετά από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος του νησιού τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 20/7.

Σύμφωνα με τα πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της, σε δύσβατο μονοπάτι, τραυματίστηκε στο χέρι της, ύστερα από πτώση.

Μετά από κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες από την Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι διασωστκές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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