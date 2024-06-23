Φιλιατρά: Συνελήφθη 46χρονος που χτύπησε την 25χρονη σύζυγό του με σιδερολοστό

Στην σύλληψη ενός 46χρονου αλβανικής καταγωγής προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί του Α.Τ.Τριφυλίας. Είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με τον 46χρονο να χτυπά στα χέρια και στο πρόσωπο την 25χρονη σύζυγό του και μάλιστα με σιδερόβεργα.

Η ειδοποίησε την Αστυνομία και συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Ο 46χρονος δράστης της επίθεσης συνελήφθη από τους Αστυνομικούς και κρατείται, ενώ την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

