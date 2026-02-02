Ρουβίκωνας: Συγγνώμη λάθος για την επίθεση - «Η εταιρεία θα αποζημιωθεί»

Επίθεση σε εταιρεία, σπάζοντας τα τζάμια και προκαλώντας φθορές, εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας ο Ρουβίκωνας στις Αχαρνές, νομίζοντας πως πρόκειται για τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η επιδρομή των αντιεξουσιαστών στόχευε στη «Βιολάντα», εξαιτίας της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στο εργοστάσιο και στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών, αλλά επιτέθηκαν σε λάθος εταιρεία, το κτίριο της οποίας εδρεύει μπροστά από τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα χρησιμοποίησαν μια κουβέρτα για να σκεπάσουν τα κάγκελα της περίφραξης, πήδηξαν στο προαύλιο και έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της λάθος εταιρείας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Σε ανάρτησή τους διαβεβαιώνουν ότι θα πληρώσουν για τις ζημιές, καθώς αναγνωρίζουν τα λάθη τους.

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

«Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.

Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.



Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε.

Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της.

Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.

Ρουβίκωνας».

Πηγή: skai.gr

