Μεγαλύτερη ήταν η διαρροή προπανίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη στη μπισκοβιομηχανία «Βιολάντα» σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Η ΕΛΑΣ γνώριζε ότι η διαρροή προπανίου είχε φτάσει σε έκταση 25 μέτρων και είχε διεισδύσει στο υπόγειο. Σύμφωνα όμως με νεότερες πληροφορίες η έκταση της διαρροής είναι μεγαλύτερη, υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης και έχουν σταματήσει οι εργασίες λόγω κινδύνου νέας έκρηξης.



Ο παραμικρός σπινθήρας στις εργασίες για να εντοπιστεί ο επίμαχος αγωγός που έχει τρυπήσει μπορεί να προκαλέσει νέα έκρηξη, και η πυροσβεστική χειρίζεται το θέμα με προσοχή.

Το πλαίσιο αδειοδότησης, τις παραλείψεις αλλά και την απουσία ελέγχων εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές, επιχειρώντας να συνθέσουν το σκηνικό που οδήγησε στην έκρηξη με πέντε εργαζόμενες νεκρές.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διερευνήσουν το ακριβές σημείο της εκτεταμένης διαρροής προπανίου, και αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και τις νόμιμες άδειες.

Την Τρίτη (3/2) έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.