«Παρέμβαση» στα κεντρικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στις Αχαρνές, μετά τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργάτριες στα Τρίκαλα, ανακοίνωσε ο «Ρουβίκωνας» στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατέληξε να προκαλέσει ζημιές σε άλλη εταιρεία, κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η επιχείρηση.

Μέλη του Ρουβίκωνα πήδηξαν τα κάγκελα και εισήλθαν στον αύλειο χώρο (Κύμης και Κερασιάς), θεωρώντας πως πρόκειται τα για κεντρικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας. Με βαριοπούλες προκάλεσαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία, καταστρέφοντάς τη ολοσχερώς.

Ωστόσο, το κτίριο στο οποίος εισήλθαν ανήκει σήμερα σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στα φυτοχώματα. «Το κτίριο της "Βιολάντα" βρίσκεται πίσω από την εταιρεία μας», τόνισε στο ΣΚΑΪ.gr υπεύθυνος της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

