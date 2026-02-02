«Υπάρχουν από χθες στον Τύπο δημοσιεύματα περί απόρριψης από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για την επιστροφή των Δώρων στους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα. Ανεξάρτητα από την εγκυρότητα ή μη των δημοσιευμάτων, πρέπει να γίνει σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα κοινωνικό - πολιτικό αίτημα και σε μία δικαστική διεκδίκηση για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και καλλιεργείται κλίμα ηττοπάθειας και απογοήτευσης», αναφέρει ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης σχετικά με τα Δώρα στο Δημόσιο.

Ο ίδιος προσθέτει πως: «Η δικαστική διεκδίκηση και η συνακόλουθη απόφαση, που εκδίδεται, στηρίζεται αμιγώς σε νομικά κριτήρια, έχει ως βάση το Σύνταγμα, τους υφιστάμενους νόμους και αποτελεί την ερμηνεία τους από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Τα πολιτικά- κοινωνικά αιτήματα τίθενται σε εντελώς διαφορετική βάση και είναι ευρύτερα. Αντιστοιχούν στον συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων, στην αποφασιστικότητα της διεκδίκησης και ικανοποιούνται με όρους πολιτικούς. Τυχόν δικαστική απόρριψη ενός αιτήματος επαναφοράς των Δώρων στον δημόσιο τομέα δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να τα επαναφέρει ούτε τους εργαζόμενους να εξακολουθήσουν να τα διεκδικούν. Εναπόκειται τόσο στην πίεση που θα ασκηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα σωματεία τους όσο και από τις προτεραιότητες που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών για την κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού. Το επιχείρημα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, που συχνά προβάλλεται, συντρίβεται κάτω από το βάρος των ίδιων των αριθμών: αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 7,7% την τελευταία τετραετία – ποσοστό υπερδιπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,3%) και τριπλάσιο της Ευρωζώνης (2,3%), εμφάνιση ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας της τάξης του 2,5%, ο οποίος είναι σχεδόν τριπλάσιος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος 8,1 δις ευρώ για το 2025 που ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις. Η καταβολή των Δώρων στον δημόσιο τομέα αντιστοιχεί στο 15% περίπου του πλεονάσματος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από τους οποίους αντλείται το μεγαλύτερο μερίδιο των φόρων. Η καταβολή των Δώρων ανεστάλη προσωρινά λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν τη μνημονιακή περίοδο. Η εποχή ομαλότητας που διανύουμε δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της παρακράτησής τους. Ο 13ος και 14ος μισθός δεν δόθηκε ως φιλανθρωπία στους εργαζόμενους αλλά ενσωμάτωνε ουσιαστικά μέρος της απλήρωτης εργασίας τους κατά τη διάρκεια του χρόνου και εξακολουθούσε να καταβάλλεται μέσα στις πιο δύσκολες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες του περασμένου αιώνα.

Η Ένωση έβαλε από πέρσι το αίτημα επαναφοράς των Δώρων στον δημόσιο τομέα ως πρώτη προτεραιότητα. Συμμετέχει δραστήρια και ενεργά σε εκδηλώσεις διεκδίκησής τους, το θέτει σε κάθε ευκαιρία στις τοποθετήσεις της, το υπέβαλε επίσημα στις συναντήσεις της με τα πολιτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης τάσσονται θετικά υπέρ της επαναφοράς τους. Θα εντείνουμε φέτος ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας μέχρι την τελική δικαίωση!».

