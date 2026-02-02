«Blue Star Patmos»: Επακούμβηση σε προβλήτα στο Καστελόριζο

Στην προβλήτα του λιμένα στο Καστελόριζο προσέκρουσε νωρίτερα ελαφρά σύμφωνα με το λιμενικό το «Blue Star Patmos», κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του.



Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αστυπάλαια-Κάλυμνο-Κω-Νίσυρο-Τήλο-Σύμη-Ρόδο-Καστελόριζο.

Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, δεν τραυματίστηκε κανείς από τους 36 επιβάτες και τα 81 μέλη πληρώματος.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

EΠAKOYMBHΣH TOY E/Γ-O/Γ ΠΛOIOY MΠΛOY ΣTAP ΠATMOΣ ΣTHN ΠPOBΛHTA TOY ΛIMENA THΣ MEΓIΣTHΣ KATA TH ΔIAΔIKAΣIA ΠPOΣΔEΣHΣ TOY. TO ΠΛOIO EKTEΛOYΣE EΓKEKPIMENO ΔPOMOΛOΓIO AΠO ΠEIPAIA ΠPOΣ AΣTYΠAΛAIA-KAΛYMNO-KΩ-NIΣYPO-THΛO-ΣYMH-POΔO-MEΓIΣTH KAI EΠIΣTPOΦH. TO E/Γ-O/Γ ΠAPAMENEI EΞΩ AΠO TO ΛIMANI ME 36 EΠIBATEΣ, 81 MEΛH ΠΛHPΩMATOΣ, 9 E.I.X., 3 Φ/Γ KAI 3 Δ/K. ΣTO ΣHMEIO BPIΣKONTAI 1 ΠΛΣ KAI 1 ΣKAΦOΣ THΣ ΔYNAMHΣ FRONTEX. AΠO TO ΣYMBAN ΔEN ANAΦEPΘHKE TPAYMATIΣMOΣ. KAIPOΣ ΔBΔ 6 BF.

Πηγή: skai.gr

