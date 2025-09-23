Ηράκλειο: Η μητέρα παρέσυρε τον 3χρονο με το όχημά της - Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου το αγοράκι

Στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, αλλά εκτός κινδύνου το 3χρονο αγοράκι, που το απόγευμα της Δευτέρας, η μητέρα του το παρέσυρε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, στην περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η 25χρονη έκανε όπισθεν, δεν είδε ότι στην πίσω πλευρά του αμαξιού βρισκόταν ο γιος της με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει υποστεί θλάσεις στον πνευμοθώρακα. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Η 25χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.