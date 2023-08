Ρόδος: Χειρουργήθηκε το ελαφάκι που σώθηκε από τη φωτιά Ελλάδα 11:24, 06.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το νεαρό ελαφάκι από τη Ρόδο θα παραμείνει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του