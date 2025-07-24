Μια σοκαριστική υπόθεση διερευνούν οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Ένας πατέρας φέρεται να βίαζε την κόρη του για χρόνια, ενώ απέκτησε με την ενήλικη σήμερα γυναίκα και παιδί.

Η παθούσα, σήμερα 31 ετών, κατέθεσε πως ο πατέρας της άρχισε να τη βιάζει από την ηλικία των 16 ετών. Όπως δήλωσε στην κατάθεσή της παρουσία ψυχολόγου και πραγματογνώμονα, οι κακοποιήσεις ήταν συνεχείς και συστηματικές, πραγματοποιούνταν στο σπίτι της οικογένειας και σταμάτησαν μόλις πριν τέσσερα χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο της παιδί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Δημοκρατικής, μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας για διερεύνηση του αδικήματος της αιμομιξίας κατ’ εξακολούθηση, πραγματοποιήθηκε γενετικός έλεγχος DNA μεταξύ του φερόμενου ως δράστη και της ανήλικης εγγονής του, ηλικίας 3 ετών. Από το αποτέλεσμα προέκυψε κληρονομική συμβατότητα σε ποσοστό που ενισχύει ισχυρά την πιθανότητα να είναι βιολογικός πατέρας του παιδιού.

Η επιστημονική γνωμάτευση, σε συνδυασμό με τις λεπτομερείς καταθέσεις και την αδιάκοπη κακοποίηση που περιγράφεται, συνθέτουν ένα αδιαμφισβήτητο πλέγμα ευθυνών και εγκληματικής δράσης.

«Με βίαζε για χρόνια, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω»

Κατά την εξέτασή της, η γυναίκα περιέγραψε τον τρόμο που ένιωθε, το πώς αναγκάστηκε να υπομένει «γιατί δεν υπήρχε διαφυγή», πώς της είχε επιβληθεί ψυχικά και σωματικά ο ίδιος της ο πατέρας.

Η διάρκεια των βιασμών, η απουσία οποιουδήποτε συστήματος προστασίας και το περιβάλλον πλήρους απομόνωσης δημιουργούν ένα τοπίο απόλυτου ελέγχου και εξουσίας του θύτη πάνω στο θύμα του.

Παραδέχτηκε εν μέρει τις αποτρόπαιες πράξεις του ο 55χρονος

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί βιασμού, παραδεχόμενος ωστόσο πως υπήρξε σεξουαλική σχέση με την κόρη του για περίπου έναν μήνα. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πράξεις αυτές ως «συναινετικές», προσθέτοντας πως «σταμάτησαν όταν κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Κατόπιν της αποκαλυπτικής απολογίας του θύματος και των εργαστηριακών ευρημάτων, σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες, ενώ η παθούσα έχει ενημερωθεί για τα διαθέσιμα μέσα υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.





