Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισάμου στο ύψος του Καλαμακίου, όταν ένας 83χρονος άντρας που διέσχιζε κάθετα τον δρόμο, παρασύρθηκε από μηχανή που οδηγούσε 25χρονος με κατεύθυνση από Κίσαμο προς Χανιά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν βαριά τραυματισμένος και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Ωστόσο δύο ώρες αργότερα ο 83χρονος εξέπνευσε.

Ο 25χρονος οδηγός της μηχανής υπέστη ελαφρά τραύματα.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια διενεργεί η Τροχαία Χανίων.

Πηγή: skai.gr

