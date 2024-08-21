Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Ρόδου. Αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 13 εναέρια μέσα ενώ αναμένεται να μεταβούν δυνάμεις και από Αθήνα αεροπορικώς. Συγκεκριμένα θα μεταβούν στις 9 το βράδυ με εναέριο μέσο 30 δασοκομάντος από Αττική, ενώ θα ταξιδέψουν το βράδυ ακτοπλοϊκώς από Πειραιά ακόμα 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2024

