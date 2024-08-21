Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στη Ρόδο

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις - Η φωτιά έχει περιοριστεί σε ένα δύσβατο σημείο - Μεταβαίνουν επιπλέον δυνάμεις αεροπορικώς από την Αθήνα   

UPDATE: 18:45
φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Ρόδου. Αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. 

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 13 εναέρια μέσα ενώ αναμένεται να μεταβούν δυνάμεις και από Αθήνα αεροπορικώς. Συγκεκριμένα θα μεταβούν στις 9 το βράδυ με εναέριο μέσο 30 δασοκομάντος από Αττική, ενώ θα ταξιδέψουν το βράδυ ακτοπλοϊκώς από Πειραιά ακόμα 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. 

