Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας - Δείτε βίντεο

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα

UPDATE: 18:50
Φωτια

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη σε δασική έκταση στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.27 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα και από αέρος πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Φωτια ευβοια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Εύβοια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark