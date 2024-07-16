Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη σε δασική έκταση στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.27 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα και από αέρος πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοντοδεσπότι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.