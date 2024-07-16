Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον προαύλιο χώρο βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών στην περιοχή της Μόβρης στη δυτική Αχαΐα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 5 οχήματα με 12 άνδρες της Πυροσβεστικής αλλά και ένα ελικόπτερο Ericsson, που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού, σύμφωνα με το Tempo24. Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.