Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον προαύλιο χώρο βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών στην περιοχή της Μόβρης στη δυτική Αχαΐα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 5 οχήματα με 12 άνδρες της Πυροσβεστικής αλλά και ένα ελικόπτερο Ericsson, που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού, σύμφωνα με το Tempo24. Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν.
