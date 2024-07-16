Λογαριασμός
Αχαΐα: Φωτιά στον προαύλιο χώρο βιομηχανίας πλαστικών στη Μόβρη

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεσή της επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστική αλλά και ένα ελικόπτερο Ericsson

Φωτιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον προαύλιο χώρο βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών στην περιοχή της Μόβρης στη δυτική Αχαΐα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 5 οχήματα με 12 άνδρες της Πυροσβεστικής αλλά και ένα ελικόπτερο Ericsson, που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού, σύμφωνα με το Tempo24. Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν.

