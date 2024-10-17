Ο Mεγάλος Μάγιστρος του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων, της Ρόδου και της Μάλτας, Τζον Τ. Ντάνλαπ (Fra' John Dunlap), θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, στις 18 και 19 Οκτωβρίου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Τι είναι Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας

Το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Νοσοκομειακό (Οσπιτάλιο) Τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας (Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας, ΚΣΤΜ) είναι κυρίαρχη οντότητα, μερικώς αναγνωρισμένη ως μέλος-παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και τάγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Το Τάγμα αριθμεί στις μέρες μας 12.500 μέλη και 80.000 μονίμους εθελοντές, μαζί με 13.000 σε ιατρικό προσωπικό.

Όλοι αυτοί εργάζονται σε καθημερινή βάση για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των προσφύγων, των απόρων, αστέγων καθώς επίσης και των παιδιών. Ανάμεσα στους ανθρώπους που φροντίζουν είναι λεπροί και πάσχοντες από ανίατες ασθένειες, σε όλο τον κόσμο, αδιακρίτως φυλής ή θρησκείας. Επίσης, μέσω του Σώματος Malteser International, βοηθά διεθνώς θύματα από φυσικές καταστροφές, επιδημίες και ένοπλες συρράξεις.

Η επίσημη γλώσσα των μελών του είναι τα ιταλικά, και διαθέτει δύο έδρες στην Ρώμη.

Το Ταγμα δεν διαθέτει αναγνωρισμένη έκταση παρά μόνο κάποιες ιδιοκτησίες.

Εχει όμως σημαία και εθνικό ύμνο, το "Ave Crux Alba" (Χαίρε Λευκέ Σταυρέ).

Ποιος είναι ο Αδερφός Τζον Τίμοθι Ντάνλαπ

Κυβερνήτης του Τάγματος βάσει Συντάγματος είναι ο Μέγας Μάγιστρος, του οποίου η θητεία είναι ισόβια.Από τις 13 Ιουνίου 2022 Μέγας Μάγιστρος (Grand Master) είναι ο Τζον Τ. Ντάνλαπ, δικηγόρος στο επάγγελμα και νομικός σύμβουλος του Μόνιμου Παρατηρητή της Αγίας Έδρας στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Ντάνλαπ έγινε δεκτός ως Ιππότης της Μαγίστριας Χάριτος του Τάγματος της Μάλτας το 1996.

Δήλωσε προσωρινούς όρκους ως Ιππότης της Δικαιοσύνης το 2004 και στις 7 Ιουνίου 2008 διακήρυξε αιώνιους όρκους ως Ιππότης της Δικαιοσύνης στην Εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στο Γκρίνουιτς Βίλατζ .

Τον Μάιο του 2014 ο Ντάνλαπ εξελέγη για πενταετή θητεία ως μέλος του Κυρίαρχου Συμβουλίου.

Στις 13 Ιουνίου 2022 ο Πάπας Φραγκίσκος διόρισε τον Ντάνλαπ αναπληρωτή του Μεγάλου Μαγίστρου του Τάγματος.

Εξελέγη επίσημα επικεφαλής του τάγματος στις 3 Μαΐου 2023, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα.

Η εκλογή του John T. Dunlap κατέστη δυνατή με τις αναθεωρήσεις του 2022 στο σύνταγμα του Τάγματος που διέταξε ο Πάπας Φραγκίσκος, οι οποίες αφαίρεσαν την παραδοσιακή απαίτηση να μπορεί ο Μέγας Διδάσκαλος να αποδεικνύει ευγενή καταγωγή.

Πηγή: skai.gr

