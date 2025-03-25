Εκτός υπηρεσίας αλλά ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι 7 υπάλληλοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου.

Ανάμεσά στους προϊστάμενοι, υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, που κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ αυτών συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, πλαστογραφία, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.

Η δράση τους, όπως περιγράφεται στο ανακριτικό υλικό, ξεκίνησε χρόνια πριν, ωστόσο τους τελευταίους μήνες το κύκλωμα φαίνεται πως είχε αποθρασυνθεί.

Φέρονται να ζητούσαν «παράβολα» για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις – άλλες παράνομες και άλλες απλώς μπλοκαρισμένες από τη νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγενείς των κατηγορουμένων που βρίσκονταν στο δικαστικό μέγαρο καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας τους, ξέσπασαν σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης εισαγγελέως και ανακριτή, να τους αφήσει ελεύθερους υπό όρους.

Οι 7 μπλεκόμενοι προσήχθησαν διαδοχικά το πρωί της Δευτέρας και απολογήθηκαν για συνολικά 13 ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών κατηγορούνται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα κ.ά..

Τι είπαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, της Ροδιακής ο ιδιώτης αρχιτέκτονας – μηχανικός αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται, τονίζοντας μεταξύ άλλων, το γεγονός πως στην κατοχή του βρέθηκε μόνο το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, πως δεν διαθέτει ο ίδιος ή η οικογένειά του ακίνητη περιουσία (προσκόμισε έγγραφα γι’ αυτό) και κατοικεί σε διαμέρισμα, το οποίο και ενοικιάζει. Ο ίδιος είπε, πως η επαφή του με τους συγκατηγορούμενούς του – στελέχη της Πολεοδομίας Ρόδου «όχι απλώς δεν ήταν ζήτημα επιλογής αλλά απολύτως υποχρεωτική, στο πλαίσιο της διεκπεραιώσεως των απολύτως νομίμων επαγγελματικών του καθηκόντων» και πρόσθεσε πως «ουδέποτε δωροδόκησε τα εν λόγω πρόσωπα ή του ζητήθηκε να τα δωροδοκήσει.

Ο ιδιώτης αρχιτέκτονας – μηχανικός αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έβαλε υπογραφές, σφραγίδες ή οτιδήποτε άλλο σε έγγραφα της Υπηρεσίας ή άδειες, προσθέτοντας πως από τις άδειες που αναγράφονται στη δικογραφία, ούτε μία δεν εξεδόθη από εκείνον ή φέρει την υπογραφή του.

Ο ίδιος επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και είπε, πως εξαιτίας αυτών, αναγκάζεται να εργάζεται αρκετές φορές από το σπίτι του και γι’ αυτό ζητούσε από τον υπάλληλο του Αρχείου να του πηγαίνει φακέλους που αφορούσαν πελάτες του (σταχυολόγηση). Ο υπάλληλος προέβαινε σε φωτοτυπία των εγγράφων που απαιτούνταν και του τα πήγαινε σπίτι του αφιλοκερδώς τις περισσότερες φορές, όμως, ορισμένες, ο ιδιώτης αρχιτέκτονας – μηχανικός, είπε πως του έδινε 50 ευρώ, όχι γιατί το ζητούσε αλλά ως «ευχαριστώ» για την εξυπηρέτηση που του έκανε.

Το ίδιο υποχρεωτική υπήρξε η επαφή του και με την προϊσταμένη - τμηματάρχη, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων, καθώς εκείνη τύγχανε μεταξύ άλλων υπεύθυνη για την ανασύσταση φακέλων, όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Όταν δε ολοκληρώνονταν οι παραπάνω διαδικασίες, έπρεπε υποχρεωτικά να συνεννοηθεί με τον αναπληρωτή προϊστάμενο και εξήγησε τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τις σφραγίδες της Υπηρεσίας που βρέθηκαν στο σπίτι του, ο ιδιώτης αρχιτέκτονας – μηχανικός τόνισε πως δεν γνώριζε καν την ύπαρξή τους έως ότου έγινε η έρευνα των αστυνομικών. Και αυτό, διότι την τσάντα τού την είχε δώσει ο πρώην προϊστάμενος της Πολεοδομίας να του τη φυλάξει, καθώς θα έφευγε ταξίδι και θεώρησε, ότι περιείχε προσωπικά του έγγραφα. Ο ίδιος επισήμανε πως ουδέποτε χρησιμοποίησε τις εν λόγω σφραγίδες και ουδέποτε έθεσε αυτές επί εγγράφου, προκειμένου να το πλαστογραφήσει, όπως του αποδίδεται.

Αναφορικά με την υποτιθέμενη παράβαση των νόμων περί όπλων, καθώς και του νόμου περί αρχαιοτήτων και αυτές τις κατηγορίες, ο ιδιώτης αρχιτέκτονας – μηχανικός τις χαρακτήρισε «απολύτως αβάσιμες» και εξήγησε ότι το όπλο, χρονολογείται περίπου από το έτος 1960 και ανήκε στον παππού του, και ευρίσκετο επί δεκαετίες στο πατρικό σπίτι της οικογενείας του σε χωριό της Ρόδου, απ’ όπου και το μετέφερε πριν λίγο καιρό για να το προστατεύσει από την υγρασία, στο σπίτι του. Τέλος, όσον αφορά τα 10 περίπου «μαυρισμένα» νομίσματα, αυτά βρέθηκαν προ μερικών μηνών σε ένα παλιό σεντούκι, το οποίο, μαζί με ορισμένα παλιά πιάτα και μια σκάφη, είχε αγοράσει έναντι μικρού ανταλλάγματος.

Αλλά και η προϊσταμένη – τμηματάρχης αρνήθηκε όλες τις σε βάρος της κατηγορίες, τις οποίες κι εκείνη χαρακτήρισε αβάσιμες και ανυπόστατες, τονίζοντας πως ουδέποτε είχε την όποια χρηματική συναλλαγή στην εργασία της.

Η ίδια προσκόμισε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική της κατάσταση και πρόσθεσε πως, αναφορικά με τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, προέρχονται από οικονομίες της οικογένειάς της αλλά και κάποιες αγοραπωλησίες ακινήτων.

Για σύλληψη που ήταν αποτέλεσμα μίας αστήρικτης θεωρίας για τη δημιουργία εντυπώσεων, έκανε λόγο μεταξύ άλλων στην απολογία του ο προϊστάμενος – τμηματάρχης, ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλα όσα του αποδίδονται και φυσικά, τόνισε ότι ουδεμία συμμετοχή έχει σε εγκληματική οργάνωση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην εργασία του, την οποία άσκησε με διαφάνεια και νομιμότητα, χωρίς ποτέ να λάβει το όποιο αντάλλαγμα για αυτήν και πρόσθεσε το γεγονός ότι κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του δεν βρέθηκαν χρήματα παρά μόνο το ποσό των 1.640 ευρώ, αλλά ούτε και το οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την ενοχή του.

Αλλά και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Πολεοδομίας, κατά την απολογία του, εξήγησε αναλυτικά πως ουδεμία σχέση έχει με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όπως – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – είπε τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θέση τον Ιούλιο του 2024, μετά από πιέσεις από την δημοτική αρχή, καθώς ο ίδιος δεν επιθυμούσε να την αναλάβει. Ο λόγος που επελέγη ήταν καθαρά, όπως του δήλωσαν οι πολιτικοί του προϊστάμενοι, «η άψογη μέχρι εκείνη την ημέρα υπηρεσιακή μου σταδιοδρομία».

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος αναφέρθηκε και σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., όπου και αναφέρεται πως είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έλαβε για καμία υπόθεση, χρήματα.

Επίσης, σε όλες τις συνομιλίες, οι συγκατηγορούμενοί του της Πολεοδομίας, «συνεχώς αναφέρουν ότι περιμένουν να φύγει, ή ότι ζητάει να δει κάποιες άδειες». Ο αναπληρωτής προϊστάμενος τόνισε ότι πάντα ζητάει να εφαρμοστούν να νόμιμα, υπέγραφε ηλεκτρονικά τα όποια έγγραφα λόγω της θέσης που κατείχε, ενώ τους φακέλους που του έφερναν οι υφιστάμενοί του, τους χειρίζονταν εκείνοι.

«Οποιαδήποτε αναφορά τού ονόματός μου γίνεται φυσικά ερήμην μου και από καμία συνομιλία ή αποδεικτικό μέσο, αποδεικνύεται οποιοδήποτε αντάλλαγμα» είπε ο αναπληρωτής προϊστάμενος.

Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, προέρχονται από την πώληση ακινήτου και από μέλη της οικογένειάς του.

Πλήρως αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται και ο υπάλληλος του Αρχείου, ο οποίος και εξήγησε αναλυτικά τον τρόπο της εργασίας του αλλά και τα όσα έχει κάνει από το 2013 έως και σήμερα, προκειμένου να τακτοποιήσει το Αρχείο της Πολεοδομίας της Ρόδου.

Ο υπάλληλος, τόνισε και αυτός από την πλευρά του, ότι ουδέποτε έδωσε ή πήρε φακέλους της Υπηρεσίας χωρίς εξουσιοδότηση ή εισαγγελική παραγγελία, αλλά και ποτέ δεν μετέφερε δημόσια έγγραφα εκτός αυτής. Είπε πως οι υποχρεώσεις του ήταν διεκπεραιωτικές και τόνισε ότι δεν μπορούσε λόγω της θέσεώς του να γνωρίζει τις ενέργειες των συναδέλφων του. Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του, είπε πως προέρχονται από την πώληση ακινήτου και κάποιες αποταμιεύσεις της οικογένειάς του.

Και ο υπάλληλος της Πολεοδομίας αρνήθηκε ότι έχει την παραμικρή εμπλοκή στην υπόθεση ή ότι έχει τελέσει το όποιο ποινικό αδίκημα, τονίζοντας πως ο ρόλος του στην Υπηρεσία είναι καθαρά εκτελεστικός. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έλαβε ουδέποτε χρήματα από τον οποιονδήποτε και πως η συνεργασία με τους συγκατηγορούμενούς του γινόταν μόνο για υπηρεσιακές υποθέσεις για τις αυτοψίες που έπρεπε να γίνουν χωρίς καμία συνεννόηση.

Για τα όσα βρέθηκαν στο σπίτι του, εξήγησε ότι ένα μεγάλο ποσό των χρημάτων προέρχονται από κέρδη στο καζίνο και προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι λίρες και τα ρολόγια ήταν δώρα του γάμου του. Σε ό,τι αφορά τις σφραγίδες που είχαν εντοπιστεί, δήλωσε πως ήταν σε δικό του γραφείο αλλά σε κοινόχρηστα ντουλάπια, με πρόσβαση από όλους.

Τέλος, η πολιτικός μηχανικός αρνήθηκε κι εκείνη όλες τις κατηγορίες, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ εκτός από την εργασία της είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και σε οικογενειακή επιχείρηση, από την οποία λαμβάνει εισόδημα περίπου 30.000 ευρώ ετησίως.

Η ίδια είπε επίσης, ότι με την προϊσταμένη – τμηματάρχη ήταν συμμαθήτριες και διατηρούν φιλικές σχέσεις, γι’ αυτό και αρκετές φορές επικοινωνούσαν τηλεφωνικά και διακωμωδούσαν τις υποθέσεις, ενώ δεν γνωρίζεται με τους λοιπούς συγκατηγορούμενούς της.

«Η όλη εμπλοκή μου στην υπόθεση βασίζεται σε αυθαίρετα συμπεράσματα των αστυνομικών, οι οποίοι ερμηνεύουν κατά το δοκούν τα όσα υπάρχουν στις συνομιλίες και μάλιστα, παραθέτουν και μία «έκθεση ιδεών» αναφορικά με επεξηγήσεις των συνομιλιών.

Δεν έχουν κανένα αποδεικτικό μέσο που να βεβαιώνει πράγματι συναλλαγή ή αντάλλαγμα. Και επειδή γνώριζαν ότι όλα ήταν αναπόδεικτα, δεν προέβησαν σε προσημείωση χρημάτων. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της Έκθεσης ανάλυσης είναι ότι ξεκινά με την αντιγραφή της ανώνυμης καταγγελίας, υιοθετώντας τα όσα αναφέρει η καταγγελία ως αληθή και ως πραγματικά γεγονότα» φέρεται να είπε η πολιτικός μηχανικός.

