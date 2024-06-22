Επιχείρηση διάσωσης ενός αλόγου που είχε πέσει σε στέρνα με νερό, κοντά στο χωριό Λάερμα της Ρόδου, πραγματοποιήθηκε χθες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου.

Το έμπειρο προσωπικό της Υπηρεσίας κατάφερε, όχι μόνο να ησυχάσει το ζώο αλλά και να το βγάλει με ασφάλεια από τη δεξαμενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί, οπότε και ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, ότι ένα λευκό άλογο είχε εγκλωβιστεί μέσα σε μία στέρνα με νερό, στην ευρύτερη περιοχή των Λαέρμων κοντά στο Θάρρι.

Άμεσα κλιμάκιο της Υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε τις ενέργειες για τη διάσωση του ζώου. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, κατασκευάστηκε ένα είδος ράμπας, και έτσι το άλογο κατάφερε να βγει από τη δεξαμενή με ασφάλεια.

Η όλη επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και το υπέροχο αυτό τετράποδο ζώο είναι και πάλι ελεύθερο και επέστρεψε στη βάση του.

