Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μαστραντώνης, στα σύνορα Ηλείας-Αχαϊας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να κατασβήσουν πλέον διάσπαρτες εστίες σε Λάττα και Πρόδρομο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε χαράδρες, πίσω στα βουνά. Επίσης, βαριά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρηνικές ζώνες για να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

Οι άνεμοι έχουν κοπάσει προς το παρόν, ωστόσο οι μετεωρολόγοι αναμένουν μετά τις 12 το μεσημέρι ενίσχυση των ανέμων, ακόμα και 5 μποφόρ, δημιουργώντας κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

O αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι οι άνεμοι είναι ασθενέστεροι από χθες και εξέφρασε την ελπίδα του, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων που αναμένεται να ξεκινήσουν από αέρος ρίψεις, να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Από την πυρκαγιά στην Κάτω Αχαϊα

Στην περιοχή επιχειρούν 154 πυροσβέστες με έξι πεζοπόρα τμήματα 56 οχήματα, εθελοντές καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τη. Τοπική αυτοδιοίκηση Από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και κτηνοτροφικές μονάδες

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, στην Αχαΐα οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Στο χωριό Κάλφα υπάρχουν καμένα αυτοκίνητα και σπίτια ενώ καταστροφές έχουν υποστεί και κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, στο χωριό Απιδούλα στην Ηλεία κάηκε ολοσχερώς η εκκλησία της Παναγίας.

