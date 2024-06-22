Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Παρανέστι Δράμας.
Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.
Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 3 οχήματα, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 3 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.