Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Παρανέστι Δράμας.

Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 3 οχήματα, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 3 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.