Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαίνεται η φωτιά στο Παρανέστι Δράμας - Καίει δασική έκταση

Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο

Φωτιά Δράμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Παρανέστι Δράμας. 

Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 3 οχήματα, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Δράμα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark