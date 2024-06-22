Λογαριασμός
Καλαμάτα: 22χρονος «μαϊμού» γιατρός πήρε από 90χρονη λίρες και κοσμήματα άνω των 20.000 ευρώ για... χειρουργείο της κόρης της

Η 90χρονη έδωσε στον 22χρονο αλλοδαπό 150 ευρώ καθώς επίσης, λίρες και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ 

Καλαμάτα: 22χρονος πήρε από 90χρονη λίρες και κοσμήματα άνω των 20.000 ευρώ

Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους ανθρώπους συνεχίζονται στη Μεσσηνία… Την Τετάρτη άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε 90χρονη στην Καλαμάτα και προσποιούμενος τον γιατρό της είπε πως η κόρη της πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα και χρειάζεται χρήματα για την επέμβαση αυτή. 

Η 90χρονη πείστηκε και μάλιστα πέταξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της σε 22χρονο Αιγύπτιο, μέσα σε τσάντα το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ και ακόμη λίρες και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ!

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας ύστερα από έρευνα εντόπισαν την Πέμπτη το μεσημέρι τον 22χρονο Αιγύπτιο στην Καλαμάτα και τον συνέλαβαν.

Μάλιστα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

TAGS: απάτη ηλικιωμένη
