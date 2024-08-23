Λογαριασμός
Έκρηξη τα ξημερώματα στον υποσταθμό της ΔΕΗ στα Τρίκαλα

Μεγάλο μέρος της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα για μερικά λεπτά με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να επιδιορθώνουν γρήγορα τη βλάβη

Τρίκαλα ΔΕΗ έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στα Τρίκαλα, στον υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Μακεδονίας.

Όπως κατέγραψε το trikalavoice.gr από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά η οποία κατασβήστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Μεγάλο μέρος της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα για μερικά λεπτά με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να επιδιορθώνουν γρήγορα τη βλάβη και να εξασφαλίζουν την επανασύνδεση. Ερευνώνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έκρηξη η οποία αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Μπάρας.

Πηγή: trikalavoice

TAGS: Τρίκαλα ΔΕΗ Έκρηξη
