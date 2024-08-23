Σήμερα, Παρασκευή 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η μνήμη Ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρμίου και Ειρηναίου επισκόπου Λυώνος, ο Άγιος Λούππος, και οι Άγιοι Ειρηναίος και Πόθεινος Ιερομάρτυρας επίσκοποι Λουγδούνου.

Δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει σήμερα γιορτή.

