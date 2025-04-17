Παπαστεργίου: Καταργούνται τα 2 πιο δημοφιλή πιστοποιητικά

Τέλος εποχής έρχεται για τα δύο πιο «δημοφιλή» πιστοποιητικά, ενώ προβλέπεται να ακολουθήσουν και άλλα, όπως επισήμανε στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος μίλησε επίσης για την τεχνητή νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη, το Youth Pass, το Kids Wallet και την πολιτική ταυτότητα στους ένστολους.

Έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Κληθείς να σχολιάσει τις πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η Δικαιοσύνη κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα την ώρα αυτή στην τεχνολογία και στην καινοτομία. “Διστακτική στην αρχή η δικαιοσύνη γενικά και όχι η πολιτική ηγεσία σε καινούργια πράγματα. Νομίζω πως είναι και η φύση της δικαιοσύνης τέτοια. Όταν όμως πλέον φάνηκε το πόσο χρήσιμη ήταν, για παράδειγμα η εφαρμογή για τα πινάκια, το πόσο σημαντική δουλειά γίνεται με το καινούργιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, ήταν νομίζω το έναυσμα για να φύγουμε μπροστά με καινούργιες εφαρμογές“.



“Την ώρα αυτή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει αντιληφθεί απόλυτα το πόσο πολύ πιο γρήγορα θα γίνεται όλη αυτή η δουλειά και πόσο μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι που εμπλέκονται στη δικαιοσύνη και μιλάω και για τους διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και για το δικαστικό σώμα, έτσι ώστε να είμαστε εκεί ως τεχνικός βραχίονας του υπουργείου και να βοηθήσουμε στο να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα διαδικασίες που μέχρι πρότινος θέλανε εβδομάδες ή και μήνες” πρόσθεσε.



“Στα υπόγεια έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης. Την ώρα αυτή σκανάρουμε εκατομμύρια έγγραφα της Δικαιοσύνης προκειμένου υποθέσεις που είναι σε ένα χαρτί ακόμα να μπορούν πλέον ψηφιακά να διακινούνται” τόνισε.

Κατάργηση των πρώτων 2 πιο δημοφιλών πιστοποιητικών

Σχετικά με την κατάργηση πιστοποιητικών, όπως το γέννησης και οικογενειακής κατάστασης ο κ. Παπαστεργίου μίλησε για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ψηφιακής ιστορίας μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

«Δημιουργούσαμε πιστοποιητικά για οποιονδήποτε λόγο. Βγάζαμε και από ένα νέο πιστοποιητικό, καθυστερούσαμε κι άλλο μια διαδικασία. Όντως από την προηγούμενη Πέμπτη σε ΦΕΚ, σε μια κοινή πρωτοβουλία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Θοδωρή Λιβάνιο, αποφασίστηκε η κατάργηση των δύο πρώτων πιο δημοφιλών πιστοποιητικών. Είναι εκατοντάδες οι διαδικασίες στις οποίες ζητείται είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτό το οποίο μένει είναι πιθανώς και σήμερα ή την Τρίτη θα βγει πλέον και μια εγκύκλιος η οποία θα ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους ότι πλέον δεν ξανά ζητάμε αυτά τα πιστοποιητικά. Το ποτέ όντως έχει μια χρονική διάρκεια, δηλαδή στο Ελληνικό δημόσιο.



Δυστυχώς δεν είναι εύκολο τη μέρα που θα βγει εγκύκλιος όλες οι υπηρεσίες να το μάθουν αμέσως. Θέλει κάποιο χρόνο, κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, αλλά πλέον τι λέμε; Ότι αγαπητή τάδε υπηρεσία αν θες αυτά τα χαρακτηριστικά του Παπαστεργίου, σου δίνουμε τη δυνατότητα μέσω εντολής, μέσω προγραμματισμού να την πάρεις. Αν τα συστήματά σου δεν προλαβαίνεις να τα προσαρμόσεις μέσα σε 1-2 μήνες, πάρτο σε μια θυρίδα. Πάντως από τον πολίτη θα σταματήσεις να ζητάς αυτά τα δύο πιστοποιητικά και είναι μόνο η αρχή. Σκοπός είναι να αρχίσουμε να καταργούμε πιστοποιητικά, ειδικά αυτά τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε με διαλειτουργικότητα απευθείας από ένα πληροφοριακό σύστημα“.



Ως προς το ποια πιστοποιητικά θα ακολουθήσουν ο κ. Παπαστεργίου τόνισε: “Πήραμε από τα ΚΕΠ τα 10 πιο δημοφιλή πιστοποιητικά και ψάχνουμε να δούμε κατά πόσο και τα 10 ή τα περισσότερα από τα 10 μπορούν να καταργηθούν. Είναι η απάντηση σε αυτούς που εύλογα λένε ότι ναι, σήμερα γίνονται πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Έχουμε 2200 περίπου ψηφιακές υπηρεσίες. Τώρα που έχουμε χρόνο, αρχίζουμε και κάνουμε επανασχεδιασμό όλων αυτών των εφαρμογών, όλων αυτών των διαδικασιών, αλλά πλέον λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη, πολύ πιο γρήγορη εξυπηρέτηση“.

Παρουσιάζεται στις 25 Απριλίου το Kids Wallet

Για την εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων δήλωσε ότι θα παρουσιαστεί την άλλη Παρασκευή 25 Απριλίου. “Το κράτος πρέπει να κάνει διάφορα βήματα τα οποία αφορούν αρκετά υπουργεία, γιατί δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Προφανώς εμπλέκει και την τεχνολογία, αλλά κυρίως έχει να κάνει με μια πιο παιδαγωγική προσέγγιση στα παιδιά. Να μιλήσουμε με τα παιδιά, να δούμε ποιες είναι οι πηγές, ποια είναι η αιτία που προκαλούν αυτή τη βία και την παραβατικότητα και βέβαια κομμάτι της οποίας είναι και αυτός ο εθισμός των ανηλίκων γενικά στην οθόνη θα έλεγα και όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς από τη μεριά μας αυτό το οποίο είπαμε το έχουμε ολοκληρώσει, το Kids Wallet που είναι ένας μηχανισμός ελέγχου της χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Θα παρουσιαστεί την άλλη Παρασκευή. Είναι έτοιμη και κάνει, όπως σας είχαμε πει, το εξής: είναι ένας πρώτος, πολύ εύκολος γονικός έλεγχος.

Ο γονικός έλεγχος είναι το να μπορούμε να συνεννοηθούμε με το παιδί μας και να βάλουμε μια φραγή στο πόσες ώρες ή ποιες ώρες θα χρησιμοποιεί, ποιες εφαρμογές. Δεν πάμε να απαγορεύσουμε τίποτα και δεν δουλεύει κάτι τέτοιο θεωρώ το 2025. Ποτέ στην εφηβεία δεν αρέσουν οι απαγορεύσεις, όμως πρέπει να μπει ένα μέτρο και αυτό πρέπει να το συνομολογήσουμε”. Πρέπει να το συμφωνήσουμε με τα παιδιά μας, ένα μέτρο στο να χρησιμοποιούν λελογισμένα το κινητό, να μην το χρησιμοποιούν και να μην παίζουν στο διαδίκτυο την ώρα που διαβάζουν, την ώρα που πάνε για ύπνο. Γιατί κάποιο βίντεο, κάποια ιστορία μπορεί να τους ανησυχήσει“.



Όσο αφορά στις μεγάλες εταιρίες όπως το Facebook, το Instagram, το Tiktok, και το ενδεχόμενο να μπουν κάποια φίλτρα, ο υπουργός σημείωσε: “Γίνεται και ήδη κάποιες από τις εταιρείες αυτές που αντιλαμβάνονται το κλίμα το οποίο δημιουργείται, το έχουν κάνει, αλλά το μεγάλο μυστικό σε όλα αυτά είναι το ποια είναι η ηλικία του ανθρώπου που παρακολουθεί μια πλατφόρμα. Γι αυτό και το δεύτερο εργαλείο, το οποίο πλέον θα δημιουργηθεί είναι η επιβεβαίωση ηλικίας. Μέσω του Kids Wallet στο οποίο υπάρχει και η κανονική ταυτότητα του παιδιού, μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε την ηλικία, δηλαδή μπορεί να δώσει στην πλατφόρμα κατευθείαν την πραγματική ηλικία του παιδιού και άρα η πλατφόρμα δεν θα έχει κανένα δικαίωμα και καμία δικαιολογία να του παρέχει υλικό μη συμβατό με την ηλικία του“.

100.000 οι αιτήσεις για το Youth Pass

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στο Youth Pass τονίζοντας ότι τρέχει μέχρι 15 Μαΐου. “Χθες πήγε ένα μήνυμα στα παιδιά τα οποία είναι επιλέξιμα 18 και 19 ετών, ένα notification push που ενημερώνει τα παιδιά ότι είναι δυνητικοί δικαιούχοι. Πάει εξαιρετικά καλά. Τα παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν, να πάνε σε εκδηλώσεις για πολιτισμό. Είναι πάνω από 100.000 οι αιτήσεις. Μέχρι 15 Μαΐου μπορούν να δηλώσουν και να καταθέσουν την αίτησή τους για να μπουν στο πρόγραμμα“.

Πολιτική ταυτότητα και στους ένστολους

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση για λήψη πολιτικής ταυτότητας και από τους ένστολους ο υπουργός τόνισε ότι το άρθρο 74 του νομοσχεδίου εισάγεται στη Βουλή για να διορθώσει μια “ανορθογραφία”. “Σήμερα όντως όλοι όσοι βρίσκονται στα Σώματα Ασφαλείας, Πυροσβέστες, Λιμενικοί, Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί δεν είχαν πολιτικές ταυτότητες. Αυτό τους δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην ψηφιακή τους παρουσία στον Gov.gr. Αυτή η ανορθογραφία διορθώνεται. Όλοι οι ένστολοι αποκτούν και πολιτικές ταυτότητες και αυτό έχει και ένα νόημα“.



Για τις νέες ταυτότητες, που θα περιέχουν και τον προσωπικό αριθμό, ο υπουργός τόνισε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί μια κοινή υπουργική απόφαση που εκκρεμεί. Μέχρι τέλος Απρίλη αναμένεται επίσης και η νέα εφαρμογή My Street, για τις καταγγελίες πολιτών για αυθαιρεσίες σε κοινόχρηστους χώρους.



Τέλος, σε ό,τι αφορά τις κάμερες στους δρόμους ο κ. Παπαστεργίου τόνισε: “Προχωράμε. Υπάρχουν δύο διαγωνισμοί. Ο ένας έχει να κάνει με το πληροφοριακό σύστημα, γιατί δεν ήταν μόνο η έλλειψη καμερών. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν ένα κατακερματισμένο σύστημα. Ήταν μια προβληματική ιστορία όλη αυτή και ελάχιστα ψηφιοποιημένη. Ο ένας διαγωνισμός είναι αυτός του πληροφοριακού συστήματος που προχωράει. O διαγωνισμός των καμερών θα βγει προς τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Ο σκοπός είναι προς το τέλος του καλοκαιριού να εντάξουμε, να έχουμε το πληροφοριακό σύστημα σε αυτό, να ενταχθούν οι υφιστάμενες κάμερες, αυτές που σήμερα υπάρχουν στις λεωφορειολωρίδες στην Αττική Οδό και αυτές τις οποίες ξεκινά να τοποθετεί η Περιφέρεια Αττικής και προς το τέλος του χρόνου να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες για το μεγάλο διαγωνισμό των καμερών και να αρχίσουν και αυτές να μπαίνουν πλέον σιγά σιγά στους δρόμους“.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.