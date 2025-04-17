Την ώρα που του έκαναν εκτροπή λόγω του δυστυχήματος στα διόδια Πολυμύλου, η θεία του με τον σύζυγό της έχαναν τη ζωή τους. Αυτό περιέγραψε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ανηψιός της γυναίκας που σκοτώθηκε στο τροχαίο. Όπως ανέφερε η θεία του και ο σύζυγός της έρχονταν συχνά στην Ελλάδα και στην προκειμένη περίπτωση ήρθαν για το Πάσχα. Μάλιστα, δήλωσε πως ταξίδευαν «σχεδόν μαζί» αλλά λόγω του δυστυχήματος, του έκαναν εκτροπή και ο ίδιος κατευθύνθηκε από τον παλιό δρόμο της Καστανιάς.

Ερωτηθείς για το σημείο των διοδίων όπου συνέβη το δυστύχημα λόγω του ότι και ο ίδιος είναι επαγγελματίας οδηγός, υπογράμμισε πως «είναι σε ένα σημείο που ότι και να γίνει έχει αρκετή ομίχλη. Εκεί όλοι φοβόμαστε, τουλάχιστον εμείς που πάμε συχνά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως είναι το πιο επικίνδυνο σημείο που υπάρχει και αρκετές φορές κόβουν ταχύτητα.

Νωρίτερα, ο νομικός, Πέτρος Μαντούβαλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για ένα λανθασμένο σημείο διοδίων. Δήλωσε πως 120 μέρες τον χρόνο περίπου έχει πυκνή ομίχλη εκεί, πως τα διόδια αυτά λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο του 2010 και άρα έπρεπε να έχουν παρατηρηθεί τα μειονεκτήματα του σημείου.

«Μίλησαν» τα βίντεο της Εγνατίας για το τροχαίο

Την ίδια ώρα, απαντήσεις στα ερωτήματα που προκάλεσε το τραγικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς δίνει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που ανακτήθηκε από τον server της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με την ertnews, στο βίντεο φαίνεται καθαρά ότι κανένας από τους οδηγούς των δυο ΙΧ αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα δεν έκανε όπισθεν.

Αντιθέτως, ο οδηγός του βυτιοφόρου φαίνεται να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, ωστόσο θα υπολογιστεί από πραγματογνώμονα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η μπάρα του σταθμού διοδίων είχε ανοίξει κανονικά και το πρώτο όχημα φαίνεται να κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.

Ο οδηγός του φορτηγού οδηγήθηκε χθες στην Εισαγγελέα Κοζάνης, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, με αποτέλεσμα την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος, που είναι κακούργημα, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικής βλάβης κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος οδηγός, ουκρανικής καταγωγής, ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Μ. Παρασκευή, όπου στις 12:00 το μεσημέρι θα απολογηθεί στον Ανακριτή.

Όσον αφορά στους τραυματίες, βρίσκονται πλέον εκτός νοσοκομείου όλοι και είναι καλά στην υγεία τους. Τελευταίος βγήκε ο 34χρονος οδηγός του πρώτου ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος κατάφερε να βγει έγκαιρα από το όχημά του με μικρά τραύματα.

Νωρίτερα, εξιτήριο πήρε η 25χρονη υπάλληλος των διοδίων, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Οι σοροί του ζευγαριού θα μεταφερθούν στη Νάουσα για νεκροψία – νεκροτομή.

