Εντοπίστηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στην περιοχή Αχαρνές, όπου διαπιστώθηκε να έχουν εγκατασταθεί παράνομα τυχερά παίγνια.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν η προσωρινά υπεύθυνη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει το τυχερό παίγνιο τύπου «φρουτάκια» σε -2- ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι ήταν πρόσφοροι προς χρήση από θαμώνες, άνευ αδείας της αρμόδιας Αρχής και βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του καταστήματος.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκ των οποίων ο ένας λειτουργούσε ως κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server), ένα παιγνιομηχάνημα τύπου «τρίλιζα», καθώς και το χρηματικό ποσό των -185- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.