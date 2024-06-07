Σφραγίστηκε σήμερα το πρωί, Παρασκευή ο παραλιακός χώρος του beach bar Santa Marina στην Αγία Μαρίνα της Ρόδου όπου ο ιδιοκτήτης είχε τοποθετήσει 19 ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου, με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και της αστυνομίας έφτασαν το πρωί στις 7 στον χώρο του beach bar και προχώρησαν στη σφράγιση του χώρου όπου εντοπίστηκαν παράνομες κατασκευές με ομπρελοκαθίσματα τόσο στην παραλία όσο και εντός της θάλασσας. Επιπλέον, απαγορεύτηκε η είσοδος εντός αυτού με σχετική σήμανση καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο αυτό, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σφράγιση του χώρου έγινε με ταχείς ρυθμούς με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 48 ώρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο η διαδικασία προβλέπει:

-Πρώτον, την έκδοση του σχετικού προστίμου εντός της ημέρας το οποίο με βάση τον νέο αυστηρό νόμο που θεσπίστηκε πριν από λίγους μήνες, ανέρχεται στο 4πλάσιο του ανταλλάγματος που θα κατέβαλε ο επιχειρηματίας για ένα έτος αν είχε συνάψει σύμβαση.

-Δεύτερον, την άμεση απομάκρυνση- εντός 48 ωρών- όλων των παράνομων ομπρελοκαθισμάτων καθώς και τα κινητά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών με ευθύνη του επιχειρηματία. Αν αυτό δεν γίνει, τότε την ευθύνη απομάκρυνσης την αναλαμβάνει ο Δήμος.

-Τρίτον, για τα μεταλλικά στοιχεία θα εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης εντός των επόμενων ημερών.

«Το έχω ξαναπεί και το υπογραμμίζω. Ας το καταλάβουν όλοι ανεξαιρέτως και κυρίως αυτοί που νομίζουν ότι θα μας ξεγελάσουν και ότι μπορούν να περιφρονούν τον νόμο: όπως κάναμε πέρυσι, όπως κάναμε σήμερα στη Ρόδο, έτσι θα κάνουμε και από εδώ και στο εξής. Νομιμότητα παντού! Και κανένα τερτίπι δεν πρόκειται να μας εμποδίσει. Είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτή η χώρα καλύτερη» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σύσκεψη υπό τον συντονισμό της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας Ν. Κόλλια με εκπροσώπους του Δήμου Ρόδου, της ΕΛ.ΑΣ, της οικονομικής αστυνομίας, στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμεναρχείου Ρόδου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν στο ακέραιο χωρίς καθυστερήσεις και εκπτώσεις ως προς τις προβλέψεις του νόμου.

Πηγή: skai.gr

