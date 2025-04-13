Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε μεγάλο ξενοδοχείο στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν ένας 65χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να εγκλωβίστηκε σε πρέσα επαγγελματικού πλυντηρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό του, ο 65χρονος ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

