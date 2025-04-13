Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο ΓΝ Παίδων Καραμανδάνειο ο 13χρονος ο οποίος σύμφωνα με την οικογένειά του φαίνεται να έπεσε θύμα bullying και όχι επειδή συμμετείχε σε κάποιο challenge.

Ο 13χρονος δεν αποκλείεται να υπέστη κάταγμα στο κρανίο έπειτα από bullying και όχι μετά από διαδικτυακό challenge. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, όπως ισχυρίζονται ο μαθητής δεν έπαιζε με τα υπόλοιπα το επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά οι συμμαθητές του τον έπιασαν και τον πέταξαν στο αέρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο πατέρας του 13χρονου προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης. Δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, είχε και στο πρόσφατο παρελθόν πέσει θύμα bullying.

Τη νέα αυτή εξέλιξη στην υπόθεση επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας το πρωί στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» λέγοντας ότι ερευνάται το παιδί να συμμετείχε στο challenge αλλά χωρίς τη θέλησή του με αποτέλεσμα και τον τραυματισμό του. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου θα δώσουν καταθέσεις τόσο οι μαθητές, πιθανότατα και οι καθηγητές.

Η μήνυση

Ο πατέρας του 13χρονου κατέθεσε μήνυση κατά όσων θεωρεί ότι ευθύνονται για τον τραυματισμό του παιδιού του, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μέσα στο Γυμνάσιο της Πάτρας όπου φοιτά.

Σύμφωνα με το tempo24 ήδη η ασφάλεια Πάτρας έχει προσαγάγει συμμαθητές του παιδιού, λαμβάνοντας καταθέσεις με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και του νεαρού της ηλικίας των παιδιών.

Αυτό που αναζητείται είναι εάν υπήρξε δόλος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δοκιμασίας. Δηλαδή εάν οι μαθητές εσκεμμένα άφησαν τον 13χρονο να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Δεν διατρέχει κίνδυνο

Σύμφωνα με τη Διοικήτρια του νοσοκομείου, Ασπασία Ρηγοπούλου, με την οποία συνομίλησε το tempo24, το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Μεταφέρθηκε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου όπου αφού υπεβλήθη σε αξονική εγκεφάλου διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιο εσωτερικό αιμάτωμα ώστε να κριθεί αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Την Δευτέρα έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί και σε μαγνητική τομογραφία κι αν όλα πάνε καλά, κάτι για το οποίο αισιοδοξούν οι ιατροί του Καραμανδανείου, το παιδί θα πάρει εξιτήριο.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σε σχέση με πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού ανηλίκου:

Το παιδί που διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επικίνδυνου“challenge”, νοσηλεύεται σε καλή γενική κατάσταση.

Έγινε ο απαραίτητος Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος. Παρά το γεγονός ότι υπέστη κάταγμα στο κρανίο, η κλινική του εικόνα είναι σταθερή και καθησυχαστική, και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

