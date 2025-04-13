'Άνδρας αγνώστων στοιχείων βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στη βουβωνική χώρα, το βράδυ του Σαββάτου έξω από το θέατρο «Βέμπο», στην οδό Καρόλου 18 στο κέντρο της Αθήνας και εξέπνευσε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου μεταφέρθηκε.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για το συμβάν ειδοποίησε υπάλληλος του θεάτρου, στις 22.10 το βράδυ. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στο τραύμα του.

Πάνω στον άνδρα δεν βρέθηκε ταυτότητα ή κάποιο άλλο στοιχείο και γίνεται έρευνα για την ταυτοποίηση του.

Από την αστυνομία εξετάζεται η εκδοχή του αυτοτραυματισμού. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας.

Πηγή: skai.gr

