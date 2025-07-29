Ρόδος: 40χρονη τουρίστρια κατήγγειλε 47χρονο για παρενόχληση κατά τη διάρκεια μασάζ

Μια 40χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία κατήγγειλε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε τουριστικό ξενοδοχείο της Ρόδου, την ώρα που της έκανε μασάζ ένας 47χρονος Έλληνας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες μασάζ στο ξενοδοχείο, άγγιξε τη γυναίκα στο στήθος χωρίς τη συγκατάθεσή της, τράβηξε το εσώρουχό της και την χάιδεψε σε απόκρυφα σημεία. Η τουρίστρια φέρεται να αντέδρασε έντονα και αμέσως ενημέρωσε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε τις αρχές, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.

Ο 47χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και κρατείται. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου θα απολογηθεί για την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με ασελγείς πράξεις.

