Στα «πράσα» πιάστηκε ένας 60χρονος, όταν έκλεψε μικρό χρηματικό ποσό από παγκάρι παρεκκλησιού ιερού ναού στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, στην κατοχή του βρέθηκε αυτοσχέδιο μεταλλικό στέλεχος με προσαρτημένη μαστίχα, αντικείμενο με το οποίο φέρεται να προέβη στην κλοπή.

Κατά τη σύλληψή του μάλιστα προέκυψε ότι είναι φυγόποινος, καθώς εκκρεμούν εις βάρος του δύο καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή 20 μηνών.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούσαν τα αδικήματα της κλοπής και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

