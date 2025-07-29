Για σεξουαλική παρενόχληση ενός 11χρονου κοριτσιού συνελήφθη χθες ένας 75χρονος, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλθηκε, προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και ενέργειες ενώπιον της ανήλικης, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Σύμφωνα με το Thestival, ο 75χρονος με καταγωγή από την Αλβανία προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος του κοριτσιού, ενώ της έδειξε και τα γεννητικά του όργανα!

Ο ηλικιωμένος οδηγείται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

