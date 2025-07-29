Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηλικιωμένος στη Θεσσαλονίκη έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 11χρονο κορίτσι

Ο 75χρονος με καταγωγή από την Αλβανία προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος του κοριτσιού και συνελήφθη 

συλληψη

Για σεξουαλική παρενόχληση ενός 11χρονου κοριτσιού συνελήφθη χθες ένας 75χρονος, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.  Όπως καταγγέλθηκε, προέβη σε άσεμνες χειρονομίες και ενέργειες ενώπιον της ανήλικης, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Σύμφωνα με το Thestival, ο 75χρονος με καταγωγή από την Αλβανία προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος του κοριτσιού,  ενώ της έδειξε και τα γεννητικά του όργανα!

Ο ηλικιωμένος οδηγείται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεξουαλική παρενόχληση σύλληψη ηλικιωμένος Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark