Κοζάνη: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Λιβερά

Στην περιοχή επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ομάδες και ένα ελικόπτερο

φωτιά

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στα Λιβερά Κοζάνης, που καίει τα τελευταία 24ωρα σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, είναι έρπουσα, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν χθες στην περιοχή προκάλεσαν αναζωπυρώσεις, που αντιμετωπίστηκαν από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ομάδες και ένα ελικόπτερο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

