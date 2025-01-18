Τραγικό θάνατο βρήκε 38χρονος χειριστής χωματουργικού μηχανήματος σήμερα το μεσημέρι στη Ρόδο, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στο χωριό Λάρδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεσημβρινές ώρες ο 38χρονος χειριστής χωματουργικού μηχανήματος βρισκόταν σε κοίτη ποταμού στην περιοχή της Λάρδου και κατά τη διάρκεια εργασιών, κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: Rodiaki.gr

