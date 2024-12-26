Λογαριασμός
Στο έλεος της κακοκαιρίας ξανά η Ρόδος 

Διακοπές ρεύματος, χαλάζι, πλημμύρες και πτώσεις  δέντρων είναι η εικόνα σήμερα το πρωί στο νησί

Ρόδο: Η κακοκαιρία Elena πλήτει το νησί

Η κακοκαιρία Elena πλήττει από χθες την πολύπαθη Ρόδο, που ακόμα μετρά τις πληγές της από το πέρασμα της κακοκαιρίας Bora

Διακοπές ρεύματος, χαλάζι, πλημμύρες και πτώσεις  δέντρων είναι η εικόνα σήμερα το πρωί στο νησί. 

Στην Ιαλυσό, σύμφωνα με την Δημοκρατική, τρόμο προκάλεσε σήμερα το πρωί η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, την ώρα που έπεφτε πολύ βροχή.

Οι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν γιατί εξαιτίας της διακοπής του ρεύματος σταμάτησαν να λειτουργούν οι αντλίες που μάζευαν τα νερά στις κατοικίες. Κάποιοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στην περιοχή με τα ανάλογα οχήματα και το προσωπικό. Ωστόσο πρόβλημα δεν υπήρξε.

