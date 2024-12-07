Ρόδος: Ανυπολόγιστες καταστροφές σε Ιαλυσό, Κρεμαστή και Φαληράκι

Μια τεράστια επιχείρηση που περιελάμβανε μεγάλο αριθμό μηχανημάτων έργου και πολύ προσωπικό, στήθηκε το προηγούμενο διήμερο στην Ιαλυσό, αποκλειστικά για να βγει από τον πλακοσκεπή ποταμό της Ιαλυσού ένα μεγάλο δέντρο που εντοπίστηκε, να έχει μπλοκαριστεί σε ένα απο τα εγκάρσια τοιχεία που έχει στην διαδρομή του ο ποταμός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της dimokratiki.gr, μόνο την Πέμπτη, για περίπου 12 ώρες (!) διήρκησαν οι εργασίες.

Όπως περιέγραψε σε ανάρτησή του ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, «ο εγκληματικός σχεδιασμός της κάλυψης αυτού του ποταμού μας στοιχειώνει. Αλλαγή διατομής, κεντρικές κολώνες στήριξης, αγωγοί όλων των κατηγοριών, εναλλαγή βαθών με αναβαθμούς είναι λίγα μόνο απο αυτά που αντικρύζουμε στο υπογειοποιημένο τμήμα αυτού του ποταμού».

Χρειάστηκε να γίνουν δύο τομές στο οδόστρωμα σε απόσταση 50μ την μία απο την άλλη, να κατεβάσουν κάτω μηχανήματα και ανθρώπους που δούλεψαν πάνω απο πέντε ώρες και αφού έκοψαν τον κορμό του δέντρου να το βγάλουν τελικά σε τμήματα. Χθες συνεχίσθηκαν οι εργασίες με τρίτη, πολύ μεγαλύτερη τομή στο νότιο τμήμα του πλακοσκεπούς ποταμού.

Ο περιφερειάρχης εφιστά την προσοχή των οδηγών στους δρόμους καθώς ήταν παραπάνω απο 370 τα σημεία του οδικού δικτύου στα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χατζημάρκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Το βράδυ (Πέμπτη) και για περίπου 12 ώρες μια επιχείρηση που περιελάμβανε μεγάλο αριθμό μηχανημάτων έργου και πολύ προσωπικό, στήθηκε αποκλειστικά για να βγάλουμε από τον πλακοσκεπή ποταμό της Ιαλυσού ένα μεγάλο δέντρο που εντοπίστηκε, απο την επιθεώρηση που κάναμε νωρίτερα σε αυτόν, να έχει μπλοκαριστεί σε ένα από τα εγκάρσια τοιχεία (!) που έχει στην διαδρομή του ο ποταμός. Ο εγκληματικός σχεδιασμός της κάλυψης αυτού του ποταμού μας στοιχειώνει. Αλλαγή διατομής, κεντρικές κολώνες στήριξης, αγωγοί όλων των κατηγοριών, εναλλαγή βαθών με αναβαθμούς είναι λίγα μόνο απο αυτά που αντικρύζουμε στο υπογειοποιημένο τμήμα αυτού του ποταμού. Χρειάστηκε να κάνουμε δύο τομές στο οδόστρωμα σε απόσταση 50μ την μία απο την άλλη, να κατεβάσουμε κάτω μηχανήματα και ανθρώπους που δούλεψαν πάνω απο πέντε ώρες και αφού έκοψαν τον κορμό του δέντρου να το βγάλουμε τελικά σε τμήματα. Σήμερα (χθες) θα συνεχίσουμε με τρίτη, πολύ μεγαλύτερη τομή στο νότιο τμήμα του αυτού του πλακοσκεπούς ποταμού. Φαίνονται ανέμελα τα χρόνια που τα τεχνικά εγκλήματα εμφανιζόντουσαν ως λύσεις που βελτίωναν την ζωή, ενώ ουσιαστικά την απειλούσαν και την απειλούν και το τρομερό είναι οτι κάποιοι απο αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την εγκληματική πολιτική σήμερα, πρώτοι, μας κουνούν το δάκτυλο!

Θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό που εργάζεται με αυταπάρνηση αυτές τις ώρες. Τα συνεργεία καταγραφής των ζημιών στις επιχειρήσεις έχουν συσταθεί και έως χθες 133 επιχειρήσεις μας είχαν υποβάλει αίτημα καταγραφής.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας δίνει νέα προειδοποίηση για το διήμερο αυτό και η επιφυλακή παραμένει. Χρειάζεται προσοχή στους δρόμους απο τους οδηγούς. Ηταν παραπάνω απο 370 τα σημεία του οδικού δικτύου στα οποία έπρεπε να παρέμβουμε και όπως είναι αντιληπτό αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει στον χρόνο που έχουμε στην διάθεση μας. Κάποια τμήματα του οδικού δικτύου τα κλείσαμε και στα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω οτι χρειάζεται προσοχή απο τους οδηγούς και κυρίως μικρές ταχύτητες.

Μέσα σε όλα τα δύσκολα, χθές είχαμε και την γνωστή τακτική κάποιων ανώριμων και ανεύθυνων πολιτικάντηδων που διέδωσαν την ψευδή είδηση περί κατασκευής Hot Spot σε συγκεκριμένο ακίνητο της Ρόδου και τον ξεσηκωμό των κατοίκων της περιοχής.

Τα fake news ταϊζουν την εγωπάθεια των εμπνευστών τους που δεν σέβονται και καμία στιγμή. Μέχρι εκεί φτάνει η “ικανότητά” τους και μέχρι εκεί μπορούν.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανανέωσε το προσωπικό του που ήρθε απο Αθήνα και συνεχίζουμε την δουλειά», σημειώνει καταλήγοντας.

«Πληγωμένο» το Φαληράκι

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας Βασίλης Σωτρίλλης περιγράφοντας την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του, με τα πολλά μέτωπα στο καταστροφικό πέρασμα που άφησε η κακοκαιρία “Bora”, τόνισε ότι «το Φαληράκι παραμένει «πληγωμένο» και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι περίπου 70-80 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και αναμένεται να φθάσουν τα 90 (!), ενώ οι επιχειρήσεις θα φθάσουν περίπου τις 50, σε ξενοδοχεία και καταστήματα. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα των αποζημιώσεων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις επιχειρήσεις ήταν μέχρι το πρωί της Παρασκευής από 43 επιχειρηματίες και για τα σπίτια υποβλήθηκαν στο δήμο περίπου 40 αιτήσεις, αριθμός που αναμένεται να διπλασιασθεί.

Αναλυτικά, όπως δήλωσε ο κ. Σωτρίλλης, «καταφέραμε από τις προηγούμενες μέρες να διανοίξουμε το μεγάλο ποτάμι δίπλα στου Νεοφύτου σε δύο σημεία τουλάχιστον, βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι η κατάρρευση της γέφυρας έχει αφήσει μέσα τα υλικά της γέφυρας, αυτό ίσως δυσχεράνει την πορεία και τη ροη του ποταμού, ελπίζω πως όχι, ένα σημείο είναι αυτό.

Διανοίξαμε όμως αρκετά άλλα σημεία και έτσι δημιουργήσαμε μία καλύτερη φυσική ροή από τα απίστευτα φερτά υλικά που είχαν φράξει όλα τα ρυάκια και τους ποταμούς. Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στο Ποτό, ήδη εκεί παρεμβαίνει ο δήμος με μηχάνημα για να βελτιώσει την κατάσταση της κοίτης, αλλά και της πρόσβασης του κόσμου. Έχουμε τρεις περιφερειακούς άξονες στις Καλυθιές και στο Φαληράκι εντελώς κομμένους. Είναι πληγωμένο το Φαληράκι και οι Καλυθιές. Τρεις κύριοι οδικοί περιφερεικοί άξονες που είναι η λεωφόρος Καλλιθέας αποκομμένη, ο περιφερειακός από Τραουνού που εξυπηρετεί όλη την ανατολική πλευρά για κάποιον που θέλει να επισκεφτεί τις Καλυθιές, στο ύψος του Ποτού η μεγάλη παρέμβαση που γίνεται, είμαστε εκεί σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά επιχειρούμε ήδη εκεί με μηχανήματα του δήμου και στον περιφερειακό στο ρεύμα από Ψίνθο προς Καλυθιές υπάρχει μία τεράστια καθίζηση των υλικών στο υπόστρωμα του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα στην λωρίδα αυτή στο ύψος του παρεκκλησίου του Αγίου Ιακώβου, λίγο πριν το γήπεδο Καλυθιών να αιωρείται στον αέρα στην κυριολεξία το οδόστρωμα εκεί, σε ένα εύρος περίπου 70 μέτρων στο οδόστρωμα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Βάση της αποτύπωσης που έκανα και των αιτήσεων που έχουν έρθει έχουμε αποστείλει 30 αιτήσεις από προχθες για διεκπεραίωση για να περάσει το κλιμάκιο και ήδη έχουμε άλλες 10 επάνω στα γραφεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα 40 έχουμε αποτυπώσει, περί τις 70 με 80 κατοικίες μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ο αριθμός θα εξακολουθεί να είναι αυξητικός και νομίζω ότι θα φθάσουμε τις 90 γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις οικίες τους και επιστρέφουν τώρα και μας παίρνουν τηλέφωνο και έτσι συμπληρώνουμε αυτή τη λίστα. Για τις επιχειρήσεις βρίσκομαι στο νούμερο 45 και προβλέπω ότι θα φθάσουμε τις 50 επιχειρήσεις. Θα δούμε και τα στοιχεία από την ΠΝΑι γιατί κατατίθενται εκεί οι αιτήσεις στη σχετική πλατφόρμα», όπως επισήμανε.

Από την πλευρά του και ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας Στάθης Μανουσάκης τονίζει ότι συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές της δημοτικής ενότητας, τονίζοντας ότι ο μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα.

Όπως είπε περίπου 30-40 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή που γειτνιάζει στο ρέμα Νεοφύτου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδοιυ, ενώ πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές στο Φαληράκι, όπου κατέρρευσε και η γέφυρα από τα ορμητικά νερά του ποταμού. Λίγες οικογένειες, επισήμανε, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ μέσα στο Τσαΐρι παραμένουν αποκλεισμένα τρία σπίτια.

Μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Κρεμαστής



Τεράστιες ζημιές έχουν καταγραφεί και στην Κρεμαστή, όπως δηλώνει στη «δ» ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βαγγέλης Λαός. Επισημαίνει ότι καταστροφές έχουν υποστεί «όλος ο δρόμος που συνοδεύει τον ποταμό της Κρεμαστής από την διακλάδωση Παστίδας έως εκεί που καταλήγει στη θάλασσα. Όλες οι ιρλανδικές διαβάσεις. Κι επίσης από την νέα γέφυρα της Κρεμαστής – από το ύψος του κυκλικού κόμβου έως την διασταύρωση με την Παστίδα. Ζημιές υπάρχουν στο 90% της αγροτικής οδοποιΐας. Επίσης υπάρχουν κτήματα με ζώα στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι ιδιοκτήτες τους κτηνοτρόφοι κλπ. Όπως και κτήματα με καλλιέργειες που καταστράφηκαν κυρίως πατατοκαλιεργειες. Ένα μεγάλο επίσης πρόβλημα είναι ότι έχει σπάσει ο αγωγός του βιολογικού Κρεμαστής. Το πνευματικό κέντρο Κρεμαστής πλημμύρισε. Στο Καστέλο Ρόσο δίπλα το φαρμακείο κινδύνευσε. Έχουμε κατολισθήσεις σε αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε κτήματα με ζώα. Επίσης ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στην Παναγία Ελεημονήτρια δεν έχει ανοίξει τελείως και οδηγεί σε κτήματα με ζώα. Καθώς και ο αγροτικός δρόμος που οδηγεί στην βιολογική καλλιέργεια του κ. Δραμουντάνη έχει υποστεί πολλές ζημιές», όπως αναφέρει.

