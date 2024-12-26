Εορτολόγιο: Χρόνια Πολλά σήμερα στον Εμμανουήλ 

Σήμερα, Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η εκκλησία μας γιορτάζει τον Εμμανουήλ καθώς και την Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη
Σήμερα, ευχόμαστε Χρόνια Πολλά στους:
Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία, Κωνστάντιος, Κωστάντιος, Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία.
