Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή και σήμερα, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων - Χρόνια Πολλά στον Εμμανουήλ 

Η εκκλησία μας γιορτάζει τον Εμμανουήλ καθώς και την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη

Εορτολόγιο: Χρόνια Πολλά σήμερα στον Εμμανουήλ 

Σήμερα, Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η εκκλησία μας γιορτάζει τον Εμμανουήλ καθώς και την Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσου εν Κωνσταντινούπολη

Σήμερα, ευχόμαστε Χρόνια Πολλά στους: 

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία, Κωνστάντιος, Κωστάντιος, Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία. 

