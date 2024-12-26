Θεσσαλονίκη: 14χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα της φίλης του

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 64χρονου, συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, ένας 14χρονος.

Το γεγονός συνέβη στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, όταν ο νεαρός με χρήση μαχαιριού που είχε στην κατοχή του, προκάλεσε σωματικές βλάβες σε βάρος του 64χρονου, τραυματίζοντάς τον στην οσφυϊκή χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος, που φέρεται να διατηρούσε σχέσεις με την 16χρονη κόρη του 64χρονου, ήταν παρών σε αψιμαχία που υπήρξε μεταξύ κόρης και πατέρα, και αυτό φέρεται να τον ώθησε να επιτεθεί με το μαχαίρι.

Ο 64χρονος νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του στο νοσοκομείο Άγιος Λουκάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ ο 14χρονος συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας -Χορτιάτη, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.