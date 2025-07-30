Ρίο: Στο νοσοκομείο 45χρονος που υπέστη έμφραγμα ύστερα από τσίμπημα σφήκας

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό και σπάνιο ιατρικό περιστατικό σημειώθηκε στον Πύργο, όταν 45χρονος άνδρας υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας, το οποίο εξελίχθηκε σε έμφραγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 28 Ιουλίου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου και σήμερα το πρωί διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εμφραγμάτων και υποβάλλεται σε καρδιολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η πρόκληση εμφράγματος έπειτα από αλλεργική αντίδραση σε τσίμπημα εντόμου χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνια.

