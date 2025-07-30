Οργή προκαλεί ένα βίντεο από τη Ρόδο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και στο οποίος φαίνεται ένας νεαρός να σπρώχνει και να πετάει έναν άστεγο μέσα σε ένα σιντριβάνι, στην Παλιά Πόλη.

Μάλιστα, αφού έσπρωξε τον άστεγο άνδρα – ο οποίος ήταν σκυμμένος πάνω από το νερό, για να δροσιστεί ή να μαζέψει τα κέρματα για να επιβιώσει – μέσα στο σιντριβάνι, ο νεαρός απομακρύνθηκε γελώντας.

Το βίντεο τράβηξε άλλος τουρίστας, που ακούγεται και αυτός αν γελάει, αλλά κανείς δεν αντέδρασε και δεν πήγε να βοηθήσει τον άνδρα, που βγήκε από το σιντριβάνι μόνος του και εμφανώς σοκαρισμένος.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιώργος Τόππος, μίλησε για το απαράδεκτο και ντροπιαστικό περιστατικό δηλώνοντας: «Ευελπιστούμε ο εισαγγελέας να ξεκινήσει άμεσα τις έρευνες για να εντοπιστεί ο νεαρός και να οδηγηθεί στις αρχές».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άστεγος που έπεσε θύμα μπούλινγκ από τον νεαρό τουρίστα είναι γνώριμο πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή και συνηθίζει να μαζεύει κέρματα από το σιντριβάνι για να επιβιώσει, χωρίς να ενοχλεί την κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

