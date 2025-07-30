Άλλος ένας Τούρκος υπήκοος, 21 ετών, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται στην πατρίδα του για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης όπου μετήχθη το πρωί δήλωσε ότι δεν συναινεί στο τουρκικό αίτημα έκδοσής του. Για το ζήτημα αυτό θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Kirve

Σύμφωνα με τουρκικά δικαστικά έγγραφα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας έγινε στα μέσα του περασμένου Απριλίου σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης και φέρεται να διαπράχθηκε από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με την ονομασία "Kirve".

Ως φυσικοί δράστες κατηγορούνται δύο άλλα πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του 21 ετών συλληφθέντα απ' όπου άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε το υποψήφιο θύμα τους, τραυματίζοντάς τον.

Ο καταζητούμενος φέρεται να παραχώρησε στους δράστες την μοτοσικλέτα για να τελέσουν την πράξη τους. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, αρνείται την εμπλοκή του στο περιστατικό, δηλώνοντας ότι διώκεται για τα πολιτικά του πιστεύω, ενώ ανέφερε πως αιτήθηκε άσυλο στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.