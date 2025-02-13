Ριφιφί σε τράπεζα στην Κηφισιά: Πώς έφτασαν στα ίχνη του 53χρονου που είναι σε γαλλική φυλακή - Φωτογραφίες

Του Μάκη Συνοδινού

Δικογραφία σε βάρος 53χρονου αλλοδαπού, που είναι έγκλειστος σε φυλακές της Γαλλίας, σχηματίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση του ριφιφί σε τράπεζα της Κηφισιάς το Πάσχα του 2008 με λεία-μαμούθ ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ.

Οι δράστες, αφού παραβίασαν παράθυρο, μπήκαν στην τράπεζα με τη μέθοδο του ριφιφί και αφαίρεσαν από το κεντρικό χρηματοκιβώτιο και τις θυρίδες του θησαυροφυλακίου χρήματα και τιμαλφή τεράστιας αξίας.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αξιοποιήθηκε εκ νέου εύρημα από τον χώρο του εγκλήματος, μέσω του οποίου, κατόπιν διασυνοριακής συνεργασίας και αντιπαραβολής με βάσεις χωρών που εφαρμόζουν τις αποφάσεις Prüm, ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακή στη Γαλλία, ενώ έχει απασχολήσει τις Αρχές της Γερμανίας και του Κοσσόβου για παρόμοια αδικήματα.

Διαπιστώθηκε, μάλιστα, ότι ο κατηγορούμενος εμπλέκεται και σε απόπειρα διάρρηξης, το 2009, σε τραπεζικό κατάστημα στην Αττική, καθώς και σε κλοπή χρηματοκιβωτίου και διάρρηξη ΑΤΜ τράπεζας, το 2010, από super market στην Κρήτη.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διερευνηθεί τυχόν συμμετοχή του σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Φωτογραφίες από το ριφιφί

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.