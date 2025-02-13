Νομικού στον ΣΚΑΪ: Δεν θέλουμε τα επίκεντρα των σεισμών να πηγαίνουν προς το μεγάλο ρήγμα της Αμοργού

Για το ποια είναι εικόνα που έχουν οι επιστήμονες για τις σεισμικές δονήσεις ανάμεσα σε Αμοργό και Σαντορίνη μίλησε στον ΣΚΑΪ η Εύη Νομικού, καθηγήτρια στο εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του ΕΚΠΑ.

Όπως ανέφερε αρχικά για τις δονήσεις και τα επίκεντρα: «Τα επίκεντρα επανατοποθετούνται και μπορούμε να βλέπουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια πού βρίσκονται οι σεισμοί, πού σπάνε τα πετρώματα στα έγκατα της γης καθώς έχουν τοποθετήσει οι σεισμολόγοι πολλούς σταθμούς όχι μόνο στη Σαντορίνη αλλά και στην Ίο, την Αμοργό, στην Άνυδρο, στην Αστυπάλαια, στην Ανάφη. Άρα μπορούμε να προσδιορίσουμε εκ νέου το πού βρίσκονται τα επίκεντρα και ποια ρήγματα ενεργοποιούνται σε αυτό το σεισμογόνο χώρο που έχει ενεργοποιηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Και συνεχίζει: «Η ανησυχία μας είναι ότι όλος αυτός ο σεισμογόνος χώρος έχει δίπλα του μεγάλες ενεργές ρηξιγενείς ζώνες, όπως το μεγάλο ρήγμα της Αμοργού (που έδωσε τον μεγάλο σεισμό το 1956). Δεν θέλουμε τα επίκεντρα των σεισμών να πηγαίνουν προς τα βορειοανατολικά (όπου βρίσκεται το ρήγμα αυτό). Επίσης δεν θέλουμε να υπάρχει καμία επιρροή της σεισμικής διέγερσης στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου, που βρίσκεται βορειανατολικά της Σαντορίνης και γειτονεύει με αυτά τα ρήγματα».

Κοντά στο ρήγμα αυτό ωστόσο καταγράφονται δονήσεις, με την κυρία Νομικού να εξηγεί πως «είναι ένας σεισμογόνος χώρος ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί και ήδη από μόνος του πάρα πολλά μικρότερα ρήγματα που θέλουν να βγουν προς την επιφάνεια. Η αιτία, γιατί αυτά τα ρήγματα θέλουν να βγουν στην επιφάνεια είναι κάτι που ακόμα διερευνούμε. Η πιο πιθανή όμως αιτία είναι η διέλευση ρευστών από μεγαλύτερους μαγματικούς θαλάμους από τα έγκατα της γης, τα οποία καθώς ανεβαίνουν μετακινούν τον υποθαλάσσιο πυθμένα».

Για το εάν πρέπει να επιστρέψουν οι κάτοικοι της Σαντορίνης στο νησί, η καθηγήτρια απαντά: «δεν είμαστε εμείς οι επιστήμονες που μπορούμε να τους πούμε να γυρίσουν πίσω», εξηγώντας πως πρέπει να ελεγχθούν πρώτα τα σπίτια.

Για το πόσο αναμένεται να συνεχιστεί η δραστηριότητα, η καθηγήτρια αναφέρει πως αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει με ακρίβεια. «Για αυτό είπαμε πως σε άλλες περιοχές το φαινόμενο αυτό ήταν 1-1,5 μήνα και για αυτό λένε οι σεισμολόγοι πως θα έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια απ΄ότι αναμέναμε».

Η κυρία Νομικού συνέχισε λέγοντας πως «δεν έχουμε ξαναζήσει σμηνοσειρά σε ηφαιστειακό περιβάλλον» και τόνισε πως «αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δεν μας δείχνουν κανένα στοιχεία ηφαιστειακής έκρηξης. Τα σενάρια είναι για επιστημονικά συνέδρια όχι για να εκθέτουμε στον κόσμο».

