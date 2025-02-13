Μια ακόμη επιχείρηση επιστροφής απορριφθέντων αιτούντων ασύλου πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης. Η χθεσινή επιχείρηση αφορούσε τον επαναπατρισμό υπηκόων Γεωργίας, οι οποίοι επέστρεψαν στη χώρα καταγωγής τους, στο πλαίσιο της εφαρμογής των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων διαχείρισης της μετανάστευσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιχείρηση επιστροφών μέσα στις τελευταίες δέκα ημέρες, ενώ επίκεινται και άλλες το επόμενο διάστημα.

Η συγκεκριμένη πτήση επιστροφής υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εφαρμογή των Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών και Μέτρων Επανένταξης καθώς και Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής». Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Στοχεύει στην εθελούσια επιστροφή 17.000 υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και στην παροχή βοήθειας επανένταξης σε 1.700 μετανάστες μέσω ενισχύσεων σε είδος, για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2027.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εντατικοποίηση των επιστροφών και απελάσεων, δηλώνοντας: «Η χώρα μας δίνει προτεραιότητα στη φύλαξη των εθνικών συνόρων, τα οποία αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Καταλύτης αυτής της πολιτικής είναι η απονομή ασύλου σε όσους πραγματικά το δικαιούνται. Για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια διεθνούς προστασίας, η επιστροφή στην πατρίδα τους είναι η μόνη επιλογή.».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.